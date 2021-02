Les SAG Awards 2021 offrent enfin à La Chronique des Bridgerton la reconnaissance qu’elle mérite

Sur le même sujet : 2 nominations aux SAG pour "La Chronique des Bridgerton" après l’oubli des Golden Globes

Votre attention, Lady Whistledown : les SAG Awards 2021 viennent de faire une annonce d'importance qui ravira à coup sûr la plus grande chroniqueuse mondaine de La Chronique des Bridgerton.

Le 4 février, Lily Collins et Daveed Diggs ont révélé sur Instagram Live les nominés de la cérémonie de remises de prix à venir, et il n'y a pas que leurs difficultés techniques, auxquelles on compatit, qui ont attiré l'attention des spectateurs. La série La Chronique des Bridgerton a été nominée ! C'est exact, un jour après avoir été écartée des Golden Globes 2021, la série Netflix de tous les records a été récompensée de deux nominations aux SAG Awards, dans les catégories de la Meilleure distribution dans une série dramatique et du Meilleur acteur dans une série dramatique, cette dernière venant récompenser Regé-Jean Page.

Après avoir appris la nouvelle, les fans de La Chronique des Bridgerton ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux, une utilisatrice de Twitter écrivant : "LA SAG QUI RECONNAÎT ENFIN LA CHRONIQUE DES BRIDGERTON C'EST VRAIMENT GÉNIAL DE SA PART." Tandis qu'une autre a écrit : "DONNEZ TOUS LES SAG AWARDS À @bridgerton, JE SUIS SUREXCITÉE ET FIÈRE D'EUX."

Cette reconnaissance envers La Chronique des Bridgerton arrive juste après son renouvellement pour une saison deux. Le 21 janvier, la productrice exécutive Shonda Rhimes a partagé les détails de ce à quoi on pouvait s'attendre ensuite quand elle a posté une lettre de Lady Whistledown elle-même.