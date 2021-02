Voici enfin la liste complète des nominations aux SAG Awards 2021 !

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une minisérie

Cate Blanchett, Mrs. America

Michaela Coel, I May Destroy You

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la dame

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une minisérie

Bill Camp, Le Jeu de la dame

Daveed Diggs, Hamilton

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True



Meilleure actrice dans une série comique

Christina Applegate, Dead to Me

Linda Cardellini, Dead to Me

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Annie Murphy, Schitt's Creek

Catherine O'Hara, Schitt's Creek