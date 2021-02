Golden Globes 2021 : Emily in Paris et les autres nominations surprises

Sur le même sujet : Golden Globes 2021 : "La Chronique des Bridgerton" et autres nominations surprises

Les nominations pour les Golden Globes sont enfin là !

Mercredi 3 février, la Hollywood Foreign Press Association a révéle les nominés à la 78e édition des Golden Globes, et ce sont Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson qui ont présenté cette cérémonie. The Crown et Schitt's Creek dominent la catégorie télé avec respectivement six et cinq nominations tandis que Mank et Les Sept de Chicago mènent dans la catégorie cinéma avec respectivement six et cinq nominations.

Si certains programmes étaient attendus, d'autres ont créé la surprise. C'est le cas d'Emily in Paris. Les fans de la série populaire de Netflix ont été étonnés de découvrir qu'elle avait décroché une nomination dans la catégorie Meilleure série comique ou musicale. Lily Collins concourt, elle, dans la catégorie Meilleure actrice de série comique ou musicale pour son rôle d'Emily Cooper. À l'inverse, on peut s'étonner de l'absence de grands noms, comme Meryl Streep ou Zendaya.

Bien évidemment, il faudra attendre la grande soirée pour découvrir qui remportera les précieux trophées. Les Golden Globes seront diffusés dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars sur NBC aux États-Unis et sur CANAL+ en France. Tina Fey et Amy Poehler vont retrouver leurs rôles de maîtresses de cérémonie. Et bien qu'elles l'aient déjà fait par le passé, ce sera la première fois qu'elles le feront chacune sur une côte américaine différente. Si l'on en croit Variety, Tina sera en effet à New York tandis qu'Amy sera en Californie.