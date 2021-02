Même les fans d’Emily in Paris sont sciés de la nomination de la série Netflix aux Golden Globes

Collins a aussi réagi aux nominations déclarant dans un communiqué à E! News : "Je n'ai pas les mots pour exprimer combien je suis reconnaissante et heureuse d'être nominée pour mon rôle dans Emily in Paris et pour la nomination de la série ! Je suis plus que ravie que la série ait été reconnue et je me sens très chanceuse d'être dans une catégorie incluant des femmes aussi incroyables qui m'ont fait rire et sourire toute l'année."

"Le plus grand cadeau dans le fait de jouer Emily a été d'offrir un sentiment d'évasion et de fantaisie durant une période où nous en avions tous le plus grand besoin", a-t-elle continué. "Je suis très fière de cette série et très reconnaissante envers la HFPA, Netflix, Darren et toute l'équipe et la distribution sans qui Emily serait vraiment perdue. Je suis aussi incroyablement fière de ma famille de MANK et je leur envoie plein d'amour aussi ! Je suis folle de joie. Merci encore du fond de mon cœur. Bisous !"