Chadwick Boseman reçoit une nomination aux Golden Globes 2021 à titre posthume

Chadwick Boseman vient de recevoir une nomination aux Golden Globes 2021 à titre posthume.

Au cours de l'annonce des nominations mercredi 3 février, Taraji P. Henson a confirmé que l'acteur, qui nous a quittés en août 2020, a été reconnu dans la catégorie Meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle du turbulent Levee dans Le Blues de Ma Rainey, le film de Netflix sorti en 2020.

Il est impossible de nier le talent pur que l'acteur de Marshall - La vérité sur l'affaire Spell apporte à l'histoire incroyable et unique de Ma Rainey, une grande chanteuse de blues des années 20, incarnée par Viola Davis.

Cette reconnaissance de la Hollywood Foreign Press Association intervient cinq mois après la disparition de l'acteur de 43 ans des suites d'un cancer du côlon.

Viola Davis a parlé ouvertement de sa collaboration avec la star de Black Panther en décembre 2020 en revenant sur l'héritage monumental qu'il laisse derrière lui.

"Je me suis effondrée en apprenant qu'il était décédé. Dieu sait combien on aurait tous voulu qu'il vive encore 50 ans", a-t-elle déclaré à Yahoo Entertainment. "On veut tous durer. Mais je refuse de voir sa vie comme une tragédie. J'ai toujours senti qu'il voulait vivre l'instant présent, profitant de chaque instant. Ça me fait penser que ce n'est pas une histoire de quantité mais de qualité."