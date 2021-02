La liste complète des nominations aux Golden Globes 2021

Sur le même sujet : Les enfants de Spike Lee nommés ambassadeurs aux Golden Globes 2021

La saison des récompenses de 2021 vient officiellement de commencer !

Plus d'un an après la prestation de Ricky Gervais en tant que maître de cérémonie depuis le Beverly Hilton Hotel pour la 77e cérémonie, les Golden Globes remettent ça avec l'annonce des nominations mercredi 3 février par Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson, qui ont eu l'immense honneur d'annoncer la liste très attendue des vainqueurs potentiels. Comme c'est généralement le cas, les nominés de 2021 sont un savant mélange de talents chevronnés et de petits nouveaux, avec les plus grands succès de l'année 2020, comme l'incontournable série britannique The Crown et la petite dernière de Netflix Emily in Paris. Pour son ultime saison, Schitt's Creek a reçu non pas une mais cinq nominations, dont Meilleure série comique ou musicale. Chadwick Boseman, décédé en août 2020 à 43 ans, a décroché sa première nomination à titre posthume pour sa performance dans Le Blues de Ma Rainey.

Netflix mène la danse avec pas moins de 20 nominations, y compris pour The Crown, la série la plus nominée cette année. Côté ciné, Mank égale les six nominations de The Crown, un record dans la catégorie.

Découvrez quels autres films, séries et stars sont nominés dans la liste complète ci-dessous !

Les Golden Globes 2021, présentés à nouveau par Tina Fey et Amy Poehler, seront diffusés en direct sur NBC aux États-Unis et sur CANAL+ en France le 28 février.