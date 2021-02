Jeff Bezos va quitter son poste de PDG d'Amazon

MICHAEL REYNOLDS for Shutterstock

Concernant son avenir, l'entrepreneur a précisé qu'il continuerait de s'investir afin qu'Amazon continue d'innover, même s'il se focalisera sur d'autres projets.

"Même si je reste toujours aussi passionné par ce travail, je suis enthousiaste concernant cette transition. Des millions de clients dépendent de nos services, et plus d'un million d'employés dépendent de nous pour vivre. Être le PDG d'Amazon est une énorme responsabilité qui prend beaucoup de temps. Quand on a ce genre de responsabilités, il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre", a-t-il poursuivi.

"En tant que président exécutif, je continuerai de m'impliquer dans les initiatives importantes d'Amazon, mais cela me permettra également d'avoir le temps et l'énergie dont j'ai besoin pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post, et mes autres passions", a écrit Jeff Bezos. "Je n'ai jamais eu autant d'énergie, et il ne s'agit pas d'une retraite. Je suis passionné par l'impact que ces organisations peuvent avoir."