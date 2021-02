Evan Rachel Wood accuse son ex Marilyn Manson d'avoir abusé d'elle pendant des années

Sur le même sujet : Evan Rachel Wood accuse son ex Marilyn Manson de violences

Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson de violences.

L'actrice de Westworld, âgée de 33 ans et qui était fiancée au chanteur de 52 ans, a publié ces allégations dans un post Instagram lundi 1er février.

"Le nom de mon agresseur est Brian Warner, que le monde entier connaît sous le nom de Marilyn Manson", a commencé la star de Thirteen. "Il a commencé à me manipuler quand j'étais adolescente et il a abusé de moi de manière horrible pendant des années. On m'a lavé le cerveau et manipulée pour que je me soumette. J'en ai assez de vivre dans la peur des représailles, des calomnies et du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et lancer un appel contre les nombreuses sociétés qui l'ont laissé faire, avant qu'il ne ruine d'autres vies. Je soutiens les victimes qui ne se tairont plus."

La relation entre Evan Rachel Wood et Marilyn Manson est devenue publique en 2007, quand elle avait 19 ans et lui, 38. Ils s'étaient fiancés en 2010, avant de séparer quelques mois plus tard.

L'actrice nominée trois fois aux Emmys avait déjà dénoncé par le passé des violences dont elle avait été victime, mais sans jamais citer de noms. Dans une interview en 2016 pour Rolling Stone, elle avait évoqué avoir subi des "agressions physiques, psychologiques et sexuelles".

"J'ai été violée. Par un compagnon, alors qu'on était en couple", avait-elle admis au magazine à l'époque. "Et une autre fois, par le tenancier d'un bar... Je ne pense pas qu'on vive dans un monde où les gens peuvent continuer de se taire. Surtout vu l'état actuel de notre monde, avec son intolérance et son sexisme flagrants."