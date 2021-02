Les célébrations de Kylie Jenner pour l’anniversaire de Stormi continuent avec une fête grandiose

Sur le même sujet : Kylie Jenner fête les 3 ans de Stormi avec des vacances de rêve

Le monde appartient à Stormi Webster, et nous ne sommes que des figurants.

La troisième célébration annuelle du "Monde de Stormi" pour l'anniversaire de Stormi — dont la mère, Kylie Jenner, a inventé le nom durant la toute première et somptueuse fête d'anniversaire de la fillette — a eu lieu lundi 1er février, bien qu'à plus petite échelle. Au lieu de recréer un vrai parc d'attractions et d'inviter des centaines d'amis parmi les plus proches de Stormi, Kylie a limité la liste des invités à la famille et installé une seule structure gonflable.

Néanmoins, la fête ne manquait pas de magie. Quantité de ballons décoraient la propriété de Kylie et les invités avaient le choix entre un énorme stand de friandises et un food-truck.

"Le Monde de Stormi 3 est annulé pour des raisons évidentes", a déclaré Kylie à ses fans sur Instagram, "mais j'ai quand même tout donné pour Stormi à la maison. On organise juste une fête entre cousins avec tous ses cousins et ma famille, ce qui sera quand même fantastique."

Avant le troisième anniversaire de Stormi, Kylie et le reste de la bande des Kardashian-Jenner se sont envolés pour les îles Turques-et-Caïques pour s'amuser au soleil en l'honneur de cette date importante de la vie de la fillette.