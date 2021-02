George Clooney révèle l’adorable façon dont Amal et lui entretiennent leur idylle en confinement

"Ils auront déjà assez de problèmes comme ça. C'est dur d'être le fils de quelqu'un de célèbre et qui a réussi", a-t-il expliqué. "Le fils de Paul Newman s'est suicidé. Le fils de Gregory Peck s'est suicidé. Bing Crosby a eu deux fils qui se sont suicidés. J'ai un avantage parce que je suis bien plus vieux et quand on en sera au point où mon fils voudra se mesurer à moi, je n'aurai plus que mes gencives pour mâchouiller mon pain."

Et si jamais Alexander et Ella grandissent et laissent les privilèges de leur famille leur monter à la tête et s'en vantent sur les réseaux sociaux, George et Amal sont prêts à "se moquer d'eux jusqu'à ce que ça devienne gênant".