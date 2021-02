Pourquoi Lupin est un des plus gros cartons du moment sur Netflix

Omar Sy

Omar Sy est une star et assoit encore un peu plus ce statut dans le monde entier. Avant Lupin, on l'a vu dans Intouchables, Seuls Two et Le Chant du loup. Il est également apparu dans des blockbusters américains comme Jurassic World ou encore X-Men: Days of Future Past.

La série Netflix oblige Assane à incarner plusieurs rôles, et c'est bien là que réside la magie de Lupin, puisque Omar Sy peut à peu près tout jouer, ce qui explique l'engouement qu'il suscite en France et en dehors de nos frontières. C'est peut-être le criminel de fiction le plus populaire en ce moment, et on ne peut qu'être de son côté.