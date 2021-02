Le nom de Meghan Markle a été retiré de l'acte de naissance d'Archie, sans qu'elle l'ait demandé

L'article du journal The Sun comprenait une photo d'une copie d'un document officiel datant du 21 janvier précisant que le nom de famille de Meghan avait été ôté de l'acte de naissance en juin 2019 sur ordre du bureau général de l'état civil. On apprend aussi que le nom d'Harry ainsi que son titre sont passés de "Son Altesse royale Henry Charles Albert David le duc de Sussex" à "Son Altesse royale le prince Henry Charles Albert David, duc de Sussex".

The Sun a expliqué que ces changements de noms étaient le résultat d'un désaccord entre le duc de Sussex et son frère, le prince William. On a appris par la suite qu'il y avait des tensions entre eux. The Sun a indiqué que la modification de l'acte de naissance pouvait être assimilée à une rebuffade de William et Kate Middleton, dont le prénom Catherine est inscrit sur l'acte de naissance de leurs trois enfants.