Josh Duhamel va remplacer Armie Hammer dans Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez

Elizabeth Chambers et lui ont rompu en 2020 après dix ans de mariage. Au début de la pandémie, le couple et ses enfants (la petite Harper Grace, 6 ans, et le petit Ford Douglas Armand, 4 ans) avaient décidé de rester dans les îles Cayman, mais l'acteur était retourné à Los Angeles après leur séparation.

En octobre, il avait demandé la garde partagée des enfants quand son avocat avait révélé dans les documents du tribunal : "Elizabeth et les enfants restent dans les îles Cayman, et Armie n'a pas vu les enfants depuis plusieurs mois maintenant."

Le comédien avait ensuite accordé une interview vidéo au GQ britannique en reconnaissant consulter un psy une fois par semaine suite à une énorme "prise de conscience". Il avait déclaré à la publication : "Comme tout le monde sur la planète, j'ai eu l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied et que ça arrivait au ralenti, qu'on me coupait l'herbe sous le pied et que je tombais la tête la première et que j'allais me fracasser par terre."

Armie a retrouvé Elizabeth, Harper et Ford en début d'année aux îles Cayman.