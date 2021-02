Kylie Jenner fête le 3e anniversaire de Stormi Webster avec des vacances de rêve

Sur le même sujet : Kylie Jenner fête les 3 ans de Stormi avec des vacances de rêve

Un anniversaire inoubliable !

On a du mal à croire que Stormi Webster grandit si vite. Croyez-le ou non, elle a trois ans aujourd'hui. Et naturellement, Kylie Jenner a tout fait pour que l'anniversaire de sa fillette soit inoubliable.

Une source confie à E! News que le duo mère-fille s'est offert des vacances de rêve aux îles Turques-et-Caïques, qui sont ouvertes au tourisme sous certaines conditions pendant la pandémie de coronavirus. Comme le raconte notre informateur : "C'était un voyage entre filles pour fêter l'anniversaire de Stormi dans l'un de leurs endroits préférés."

"Elles ont séjourné dans une villa privée où elles ont souvent logé par le passé", raconte notre informateur. "Elles y sont restées trois nuits et ont passé un fantastique séjour entre plage, baignades, balades en bateau et jeux dans le sable."

Kylie et Stormi n'étaient pas les seules à s'amuser puisque c'était un séjour en famille ! Kim Kardashian, Khloé Kardashian et Kourtney Kardashian les ont accompagnées lors de cette escapade relaxante. En outre, les cousines de Stormi, Dream Kardashian, True Thompson, Penelope Disick, North West et Chicago West, étaient aussi du voyage.