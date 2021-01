Khloé Kardashian et Tristan Thompson prévoient de faire un deuxième bébé

Instagram

"On fait de l'excellent travail, et je suis très reconnaissante qu'on y arrive", a-t-elle confié dans Daily Pop à l'époque. "Vous savez, quand on ne peut pas compter sur beaucoup de gens pour nous aider, c'est génial d'avoir celui qui est, essentiellement, notre partenaire, c'est le père de True. Et j'ai davantage besoin de son aide maintenant."

Elle a expliqué combien Tristan et elle "s'entendaient bien", ce qu'elle a décrit comme étant "étrangement très agréable".

Il n'a donc pas été surprenant qu'ils décident d'offrir une nouvelle chance à leur idylle à l'automne. Après avoir passé des moments "très spéciaux et complices" ensemble durant le confinement, une source a confié à E! News que la flamme s'était ranimée.

"Ils sont en couple et très heureux", a révélé notre source en octobre 2020. "Elle est très contente qu'il soit présent et que les choses se passent aussi bien."

D'après cette source, Khloé a décidé de pardonner à Tristan le scandale lié à ses infidélités, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qu'elle a oublié. C'est pourquoi ils préfèrent "prendre leur temps", notre informateur ajoutant : "Tristan s'est plié en quatre pour être avec elle. Il s'est excusé d'innombrables fois et promet d'avoir changé à tout jamais. Elle a longtemps résisté, mais il se rapproche peu à peu."