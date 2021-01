Khloé Kardashian est prête pour un 2e enfant dans un teaser de l'ultime saison des Kardashian

Sur le même sujet : La nouvelle saison de "L’incroyable famille Kardashian" démarre le mardi 23 mars

C'est le début de la fin.

Personne, pas même le clan Kardashian-Jenner, n'est prêt pour l'ascenseur émotionnel que constitue la 20e et ultime saison de L'incroyable famille Kardashian.

Tout commence le mardi 23 mars à 21 h, et même si l'attente peut sembler longue avant de retrouver les salades Health Nut, les punchlines géniales de Kourtney Kardashian et les prises de becs occasionnelles entre sœurs, E! News a tout prévu et vous offre dès maintenant un teaser des ultimes épisodes.

Spoiler alert : préparez vos mouchoirs !

La vidéo revient sur les moments iconiques de la série, du "Put***, sois pas malpolie !" aux selfies de Kim Kardashian alors que Khloé Kardashian s'apprête à aller en prison, on découvre également des moments qui risquent de tout changer pour la famille K.

L'un d'eux concerne Khloé et Tristan Thompson. Les fans ont pu voir le couple faire face à de nombreuses difficultés au fil des ans, même si Khloé et Tristan sont toujours restés de super parents pour True Thompson, deux ans.