La première photo de Kristen Stewart en princesse Diana va vous estomaquer

Dans tout juste quelques mois, l'actrice de 30 ans rejoindra une liste prestigieuse en devenant l'une des nombreuses actrices à avoir incarné la bien-aimée Lady Di.

"C'est difficile de ne pas se sentir protectrice vis-à-vis d'elle. Elle était tellement jeune et, bien sûr, elle était à fleur de peau", a déclaré Kristen à Jimmy Kimmel en novembre. "Chacun a sa propre vision d'elle, et c'est impossible d'être complètement exact parce qu'il y a une grande différence entre les faits et l'expérience personnelle. Mon film se déroule sur trois jours, et c'est une vision imaginaire et poétique de ce qu'elle a pu ressentir et non de nouvelles informations. On n'a donc pas d'objectif à atteindre. Et aussi, on l'adore, tout simplement."