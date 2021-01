Kate Moss et sa fille, Lila, impressionnent pour leur premier défilé ensemble

Sur le même sujet : Kate Moss et Gigi Hadid posent pour la campagne Stuart Weitzman

Un duo explosif !

On sait tous que Kate Moss assure sur les podiums du monde entier et qu'elle est devenue une légende en la matière. Et pourtant, il semble qu'elle ait trouvé son alter ego en la personne de Lila Moss, sa fille de 18 ans, puisque les deux ont mis tout le monde d'accord lors de la présentation de la collection de Fendi pendant la Fashion Week haute couture de Paris.

La mère et la fille ont défilé avec des tenues uniques mercredi 27 janvier.

Kate portait ainsi une robe métallique bleu sarcelle, ornée de bijoux et d'un joli drapé délicat formant une rose en son centre. La création éthérée allait parfaitement avec son look, puisqu'elle portait très peu de maquillage et avait les cheveux mouillés.

Lila était aussi chic et naturelle que sa mère. En revanche, sa tenue était un peu plus audacieuse, étant donné qu'elle portait une robe transparente brodée de perles, portée avec une cape longue majestueuse. Le jeune mannequin de 18 ans la portait avec une combinaison blanc cassé assortie à des bottes hautes.