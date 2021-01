Halsey annonce être enceinte, elle attend son premier enfant avec Alev Aydin

Sur le même sujet : Halsey attend son premier enfant

Surprise ! Halsey est enceinte !

Mercredi 27 janvier, la chanteuse superstar a annoncé sur Instagram qu'elle attendait son premier enfant avec le scénariste Alev Aydin. Sur une série de photos prises par le photographe Sam Dameshek, on voit la superstar de 26 ans caresser son ventre arrondi, et Alev y est tagué. "surprise !" a-t-elle écrit en légende de la photo, avec les émojis biberon, arc-en-ciel et ange.

Dans les commentaires du post d'Halsey, Alev a écrit : "Mon cœur déborde, je t'aime, ma douce." Après avoir vu l'adorable message, l'interprète de "Without Me" a répondu : "Je t'aime !!!!!! Et j'aime déjà ce mini être humain."

Alev a aussi confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux mercredi, en partageant le post d'Halsey dans sa story Instagram avec deux émojis cœur.

Le couple a déclenché les rumeurs d'idylle début janvier quand Halsey a posté une photo de lui sur son Intagram. Cependant, les tourtereaux n'ont à ce jour toujours pas évoqué leur relation.

Comme s'en souviennent peut-être les fans, Halsey — qui a précédemment été liée au rappeur G-Eazy, à Yungblud et à l'acteur Evan Peters — a révélé en 2018 qu'elle avait congelé ses ovocytes pour cause d'endométriose, une maladie souvent très douloureuse qui peut mener à l'infertilité et dans laquelle la muqueuse qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus se retrouve ou se développe à l'extérieur de l'utérus. Durant un passage dans un épisode de The Doctors, Halsey, qui n'avait alors que 23 ans, avait confié : "Constituer une réserve ovarienne est important pour moi parce que j'ai la chance d'avoir cette option, mais je dois absolument préserver ma fertilité et me préserver moi-même."