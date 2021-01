Pamela Anderson a épousé son garde du corps, Dan Hayhurst, en toute discrétion, la veille de Noël

Sur le même sujet : Pamela Anderson épouse en secret son garde du corps à Noël

Le cœur de Pamela Anderson n'est plus à prendre !

L'ancienne star d'Alerte à Malibu de 53 ans vient d'épouser Dan Hayhurst, son garde du corps, un Canadien bodybuilder, au cours d'une cérémonie intime dans sa maison sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, la veille de Noël, a confirmé E! News mercredi 27 janvier. Les jeunes mariés sont en couple depuis au moins l'automne dernier.

"Pamela est aux anges et se sent plus chez elle que jamais", nous a révélé une source proche concernant leur récente union. "La boucle est bouclée, et elle retourne à ses racines. Ils sont en fait tous deux originaires de l'île de Vancouver. Ils partagent leur temps entre Malibu et sa maison de famille à elle à Vancouver. Passer du temps ensemble pendant le confinement a été cathartique pour tous les deux."

Il s'agit du cinquième mariage et de la neuvième cérémonie de mariage de Pamela en 25 ans. Parmi ses quatre précédentes unions, elle a eu deux garçons avec Tommy Lee, Brandon Thomas Lee, 24 ans, et Dylan Jagger Lee, 23 ans.

Notre source a précisé que "Brandon et Dylan sont on ne peut plus heureux et soutiennent leur mère quoi qu'il arrive". On a également appris que sa relation avec son nouvel époux est "vraiment adorable". "Ses amis trouvent que Dan est l'homme le plus gentil avec qui elle ait été."

Lors de la cérémonie, Pamela portait une robe couleur crème avec des mancherons froissés, un voile immense et des bottes de pluie vert bouteille, comme on peut le voir sur des photos postées par The Daily Mail, le premier média à annoncer la nouvelle. Un pasteur local a célébré leur union tandis que le couple s'échangeait les traditionnels vœux. Qiyupelenexw de Snuneymuxw First Nation a servi de témoin et a interprété la "Paddle Song", qui indique une nouvelle aventure, et des tambours ont été utilisés pendant toute la cérémonie, a-t-on encore appris.