10 looks de la Fashion Week haute couture qu'on a hâte de voir sur le tapis rouge

C'est l'époque la plus fabuleuse de l'année !

La Fashion Week de Paris spéciale haute couture vient de démarrer avec un aréopage de tenues extravagantes à admirer sans retenue. Des robes fluides et diaphanes aux silhouettes géométriques impressionnantes, il est facile de se perdre dans tout ce côté tape-à-l'œil.

Et si les défilés étaient différents cette année à cause de la pandémie de coronavirus, le glamour était toujours de mise. Les grandes maisons comme Christian Dior, Chanel, Schiaparelli et les autres ont su trouver un moyen de mettre en valeur leurs créations uniques lors de la présentation des collections printemps-été 2021.

Certains designers ont profité du confinement pour recharger les batteries et proposer un reboot de leur marque. Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior, a ainsi évoqué l'influence de sa ligne cette saison avec Vogue. Un indice : c'était écrit dans les cartes.

"Ce qui est bien avec le tarot, c'est que lorsqu'on vit une période difficile, quelque chose de magique peut nous aider, à penser mieux. On est seuls depuis un long moment. On pense bien plus à de nombreux aspects de nous-mêmes et de notre vie. C'est mon sentiment : cette année nous a beaucoup changés", a-t-elle déclaré.