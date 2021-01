Paris Hilton annonce son parcours de FIV avec le "mec de ses rêves", Carter Reum

Sur le même sujet : Le cri du cœur de Paris Hilton à son petit ami, Carter Reum

Paris Hilton pourrait bientôt devenir maman !

La riche héritière vient de révéler qu'elle suivait un protocole de fécondation in vitro (FIV) avec son compagnon, Carter Reum, et qu'elle était impatiente de vivre cette "nouvelle étape".

Le 26 janvier, dans le podcast The Trend Reporter with Mara, Paris a déclaré : "On a fait la FIV, donc je peux choisir d'avoir des jumeaux si je veux."

La mondaine a expliqué que c'est son amie de longue date Kim Kardashian, qui n'a jamais caché son parcours de FIV et de mère porteuse, qui lui en a parlé. "Je ne connaissais absolument rien sur le sujet", a-t-elle reconnu. "Je suis contente qu'elle m'ait donné ce conseil et présenté son médecin. Alors oui, ils sont tous prêts à partir."

La star de télé-réalité a précisé avoir déjà extrait ses ovocytes : "C'était dur, mais je savais que ça en vaudrait la peine. Je l'ai fait plusieurs fois. On a fait ça à deux, et j'ai un partenaire qui me soutient énormément et qui me fait me sentir tout le temps comme une princesse... donc ce n'était pas si dur."