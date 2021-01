Destin : La Saga Winx est la série parfaite pour les fans de Vampire Diaries

Sur le même sujet : Comment les acteurs de "Vampire Diaries" ont dit au revoir à leur série

Appel à tous les fans de Vampire Diaries, on a la série parfaite pour vous !

Non, on ne parle pas de The Originals ou de Legacies, bien que les deux séries soient géniales et méritent votre attention. On fait, bien sûr, référence à Destin : La Saga Winx, la nouvelle série Netflix destinée aux jeunes adultes.

La série, qui est sortie sur le site de streaming le 22 janvier, suit un groupe de fées étudiant à l'école magique d'Alféa dans l'Autre Monde. Et d'après la description de Netflix, les personnages "doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs tout en découvrant l'amour, les rivalités et les monstres qui menacent leur existence".

On peut dire que cette série rappelle énormément Vampire Diaries puisqu'elle est développée pour la télévision par Brian Young, un producteur et scénariste de longue date pour la série à succès de The CW. En fait, en regardant le pilote, on a repéré plusieurs parallèles entre les deux séries surnaturelles.

Au centre de l'intrigue, on trouve Bloom (Abigail Cowen), nouvelle arrivante à l'école d'Alféa qui a hâte d'apprendre à contrôler son élément, le feu. Comme Elena Gilbert (Nina Dobrev) dans Vampire Diaries, le passé de Bloom est bien plus tragique et compliqué qu'elle ne le croit.