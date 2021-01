Rhodes, le fils d'Emma Roberts, va vous faire craquer sur une nouvelle photo

Sur le même sujet : Emma Roberts donne naissance à un garçon !

Emma Roberts ne semble pas être la seule fan de lecture de la maison !

La star de Holidate, qui a eu un garçon avec Garrett Hedlund le 27 décembre, vient de partager une adorable photo avec son petit Rhodes.

L'actrice a ainsi posté sur Instagram un cliché en noir et blanc d'elle avec son bout de chou blotti contre sa poitrine, avec Let Me Tell You What I Mean, le nouveau livre de Joan Didion, dans ses mains.

"Rhodes, voici Joan", a écrit Emma dans son post lundi 25 janvier.

Les fans de l'ex-actrice de Scream Queens savent qu'elle adore lire, donc il est assez logique que son bébé suive ses traces. Et ce n'est pas la première fois que le duo mère-fils nous fait fondre.

En début de mois, la star de 29 ans a partagé un joli moment avec son petit Rhodes dans des tenues assorties orange vif.

"Merci 2020 d'avoir réussi au moins une chose", a ainsi écrit la fière maman le 12 janvier sur le réseau social. "Notre lumière éclatante, Rhodes Robert Hedlund."