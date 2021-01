Kate Hudson évoque le fait d’élever 3 enfants avec plusieurs pères

En plus de parler de sa famille, Kate évoque ses nouveaux projets, parmi lesquels le film Music, réalisé par Sia, et la série Apple TV+ Truth Be Told, dans laquelle joue également Octavia Spencer. Ajoutez à cela son empire du sportswear, Fabletics, et Kate ne manque pas d'occupations. Et si elle dit faire toujours de son mieux dans tout ce qu'elle fait, elle explique aussi pourquoi elle ne se laisse pas envahir par la pression.

"Les seules attentes que j'ai qui sont vraiment importantes dans ma vie, c'est avec mes enfants et ma vie de famille", confie Kate. "Le reste, je laisse couler. Je fais les choses, je me donne à fond mais ensuite, je passe à autre chose et j'espère que tout se passera bien."