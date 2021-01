Jane Fonda va recevoir le prix Cecil B. DeMille aux Golden Globes 2021

Sur le même sujet : Jane Fonda n'avait jamais pensé se retrouver sur des affiches

Elle l'a bien mérité !

Jane Fonda va recevoir le prix Cecil B. DeMille lors des Golden Globes 2021, a annoncé mardi 26 janvier la Hollywood Foreign Press Association. L'actrice, dont la carrière à la télé et au cinéma s'étend sur pas moins de six décennies, ira chercher la précieuse récompense lors de la cérémonie diffusée aux États-Unis sur NBC le dimanche 28 février et sur CANAL+ en France.

"La Hollywood Foreign Press Association est très fière de décerner le Cecil B. de Mille Award 2021 à Jane Fonda", a déclaré ce mardi Ali Sar, président de la HFPA, dans un communiqué. "Pendant plus de cinq décennies, la longue carrière de Jane a été liée à son militantisme inébranlable, avec l'utilisation de sa tribune pour aborder quelques-unes des plus grandes questions sociales de notre époque. Son talent indéniable lui a valu la plus grande reconnaissance, et si carrière professionnelle a pris de nombreux virages, son engagement sans faille pour évoquer les changements est resté. Nous sommes honorés de fêter ses réussites aux Golden Globes 2021."