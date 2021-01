Le nouveau chien de Kate Middleton et du prince William va vous faire craquer

Sur le même sujet : Kate Middleton et le prince William ont un nouveau chien

Kate Middleton et le prince William viennent de présenter un nouveau compagnon à quatre pattes à leur famille juste avant de perdre leur adorable cocker, Lupo, apprend-on.

Les parents du prince George, 7 ans, de la princesse Charlotte, 5 ans, et du prince Louis, 2 ans, ont ramené à la maison un jeune cocker qui faisait partie de la portée de Luna, un des chiens de James Middleton, le frère de Kate, ont indiqué plusieurs médias britanniques dimanche 24 janvier. En fait, Lupo est l'oncle du nouveau chiot, offert par James au duc et à la duchesse de Cambridge peu de temps avant que leur chien ne meure à l'âge de 9 ans en novembre, rapportent The Sun et The Mail on Sunday.

Le palais de Kensington n'a pas confirmé la nouvelle. Le prénom, le sexe et l'apparence du nouveau chien n'ont pas été rendus publics.

"Le nouveau chiot est adorable et toute la famille est folle de lui", a dévoilé un ami du couple à The Mail on Sunday. "Ils étaient anéantis par la disparition de Lupo, comme tout propriétaire de chien peut comprendre, mais ont eu le chiot avant qu'il meure. L'idée était que le jeune chiot devienne un compagnon pour Lupo et lui redonne vie et énergie."