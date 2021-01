Kourtney Kardashian et Travis Barker sortent ensemble après des années de rumeurs d’idylle

Sur le même sujet : Kourtney Kardashian et Travis Barker se détendent chez Kris Jenner à Palm Springs

MISE À JOUR : E! News a appris de nouveaux détails sur les raisons de l'idylle entre Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Les amoureux sortent ensemble depuis le mois de décembre environ, et leur relation repose sur ce qui avait au préalable créé leur solide amitié.

"Ça s'est fait tout simplement", explique un informateur. "Ils vont très bien ensemble, et toute la famille de Kourtney adore déjà Travis. Ils sont voisins et très bons amis depuis des années, et c'est devenu romantique seulement tout récemment."

Notre source ajoute que le batteur avait envie depuis pas mal de temps de passer à la vitesse supérieure. Et il semble que son côté attentionné en tant que père l'ait rendu très séduisant aux yeux de la mère de trois enfants.

"Travis a toujours été attiré par Kourtney", confie notre informateur. "L'alchimie et le flirt ont toujours été là. Ils ont beaucoup de choses en commun, et Kourtney a toujours été attirée par Travis en tant que parent. C'est un père fantastique, très attentif, et Kourtney adore cet aspect de sa personnalité. Ils adorent se détendre à la maison avec leurs enfants et tout le monde s'entend bien. Ça se passe bien, et ils n'essaient pas à tout prix de rendre la chose plus sérieuse que ça pour le moment."

Un nouveau couple ?!

Après que Kourtney Kardashian et Travis Barker ont été récemment repérés passant du temps ensemble à Palm Springs, en Californie, des rumeurs d'idylle ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Et si ce n'est pas la première fois qu'ils alimentent de telles rumeurs, une source confie en exclusivité à E! News qu'ils sont sans aucun doute plus qu'amis.

"C'est tout frais", partage notre source, ajoutant que Kourtney et Travis ne sortent ensemble que depuis "un mois ou deux environ".

Samedi 23 janvier, la star de L'incroyable famille Kardashian a partagé sur Instagram des images de sa journée relaxante dans la maison de Palm Springs de sa mère, Kris Jenner. Peu après, le batteur de Blink-182 a posté des clichés similaires montrant le même arrière-plan et les mêmes paysages.