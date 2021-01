Larry King, légende de la télé et de la radio, est mort à 87 ans

Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock

"Pendant 63 ans et à travers la radio, la télévision et les médias numériques, les milliers d'heures d'interviews de Larry, les récompenses et la reconnaissance internationale sont un testament de son talent unique d'animateur", a indiqué le communiqué d'Ora Media, posté sur le compte officiel de Larry King. "De plus, même si son nom apparaissait sur le titre de ses émissions, Larry a toujours vu les gens qu'il interviewait comme les véritables stars de ses programmes, et lui-même comme un intermédiaire impartial entre l'invité et le public. Qu'il interroge un président américain, un chef d'État étranger, une star, une personnalité scandaleuse, ou une personne ordinaire, Larry aimait poser des questions courtes, directes et simples. Il estimait que les questions concises offraient les meilleures réponses, et il n'avait pas tort."