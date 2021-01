Tous les détails sur la soirée en amoureux de Rihanna et A$AP Rocky à New York

BACKGRID

Ni Rihanna ni A$AP Rocky n'ont fait de commentaires publics à propos de leur relation. Ils sont amis de longue date et ont aussi collaboré ensemble, pour enregistrer, entre autres, leur chanson de 2012 "Cockiness (Love It)".

Les rumeurs d'idylle et les apparitions communes de Rihanna et A$AP Rocky durent depuis quelque temps. Le 24 décembre 2020, l'interprète de "Only Girl (In the World)", 32 ans, et le rappeur de 32 ans ont été photographiés marchant main dans la main sur une jetée avant de faire une croisière au coucher du soleil avec des amis.

En outre, ils ont été vus avec des amis dans l'établissement new-yorkais à la mode The Beatrice Inn le 29 novembre.

Il y a un an, tous deux ont été vus s'esclaffant en coulisses au concert de charité Yams Day 2020 à New York. C'était en janvier 2020, le mois où E! News a appris que Rihanna et l'homme d'affaires saoudien Hassan Jameel avaient mis fin à leur idylle de trois ans.