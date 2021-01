Gigi Hadid et Zayn Malik révèlent enfin le prénom de leur fille

Gigi et Zayn, qui seraient en couple depuis 2015, se sont retrouvés fin 2019 après s'être séparés plus tôt cette année-là. En avril 2020, la rumeur courait que les deux stars attendaient leur premier enfant, ce que Gigi a fini par confirmer à Jimmy Fallon dans le Tonight Show.

"Évidemment, on aurait aimé l'annoncer selon nos propres termes. Mais on est impatients, heureux et reconnaissants du soutien et des mots d'encouragements de tout le monde. Surtout pendant cette période, c'est une belle compensation de pouvoir être chez soi, d'être réunis et de vivre cette expérience au jour le jour", avait-elle précisé.