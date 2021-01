Chrissy Teigen réalise son vœu : elle est la seule star que le président Biden suit sur Twitter

Sur le même sujet : Chrissy Teigen révèle pourquoi elle a arrêté de boire

Oubliez la médaille présidentielle de la Liberté : Chrissy Teigen vient de recevoir le plus grand des honneurs (sur les réseaux sociaux) de la part du président des États-Unis.

Près de quatre ans après avoir été bloquée par Donald Trump sur son compte Twitter, la top triomphe en étant suivie sur le réseau par un certain Joe Biden.

Depuis mercredi 20 janvier, le compte Twitter officiel @POTUS suit 11 personnes, et la star en fait curieusement partie. Les dix autres comptes concernent des responsables gouvernementaux, dont la première dame, le Dr Jill Biden, la vice-présidente, Kamala Harris, le premier second gentleman, Doug Emhoff, et Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche.

La mère de deux enfants de 35 ans est la seule star que le président des États-Unis suit.

On pourrait s'en étonner, étant donné qu'il a fait appel à Jennifer Lopez et Lady Gaga pour chanter lors de son investiture, mais en réalité, c'est assez logique puisque Chrissy lui a demandé qu'il la suive mercredi 20 janvier au matin.

Elle a simplement tweeté : "bonjour @joebiden j'ai été bloquée par le président pendant quatre ans est-ce que je peux être suivie, svp."

Son rêve a été exaucé ! La star a semblé aussi choquée que nous puisqu'elle a tweeté "OH MON DIEU !!!!!!!!!!" en l'apprenant. La femme de John Legend a ajouté : "Mon cœur. oh mon Dieu. lmao. Je peux enfin voir les tweets du président et ils ne seront probablement pas outranciers."