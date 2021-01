Le président Joe Biden envoie un message d'unité et d'espoir lors de son discours d'investiture

Alex Wong/Getty Images

Les Biden ont quitté leur Delaware pour se rendre à Washington, mardi 19 janvier, pour présider à une veillée au mémorial de Lincoln en hommage aux 400 000 victimes du COVID-19. Mercredi, Joe Biden et Kamala Harris ont assisté à une messe en la cathédrale Saint-Matthieu avant de se rendre au Capitole.

Après que Lady Gaga a chanté l'hymne national américain et que Jennifer Lopez a encouragé tout le monde à "faire du bruit" au cours de son remix de "This Land Is Your Land" et "America the Beautiful", Joe Biden a prêté serment devant John Roberts, le président de la Cour suprême. La juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor a fait prêter serment à Kamala Harris, qui est ainsi devenue la première femme vice-présidente des États-Unis et la première personne de couleur à cette fonction.

Promettant d'être le président de tous les Américains — il a insisté à deux reprises sur le mot "tous" — Joe Biden a précisé que restaurer l'âme de l'Amérique et assurer son avenir requerrait "bien plus que des mots. [Cela] requiert l'élément le plus insaisissable de tous : l'unité".

Évoquant Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui, en signant la Proclamation d'émancipation avait déclaré y avoir mis toute son âme, Joe Biden a dit avec insistance : "Je mets toute mon âme aujourd'hui en ce jour de janvier, j'y mets toute mon âme. Rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi pour cette cause."