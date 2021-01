Les tendances mode chargées de sens de l’investiture présidentielle 2021 que vous avez peut-être ratées

Trouvez les perles

Les perles avaient différentes significations le jour de l'investiture 2021. Non seulement ont-elles été historiquement un accessoire féminin, mais elles ont de tout temps symbolisé la pureté, la sagesse et les nouveaux départs. C'était un accessoire porté par la députée et pionnière en politique Shirley Chisholm et qui a, plus récemment, été associé à la vice-présidente Kamala Harris, qui a toujours porté une rangée de perles aux différents moments forts de sa vie. C'était une fois encore le cas mercredi quand elle a prêté serment en tant que première femme vice-présidente, un collier de perles signé Wilfredo Rosado autour du cou. Les perles sont aussi un symbole de solidarité avec la sororité de Kamala Harris à l'université Howard, Alpha Kappa Alpha, qui donne à ses membres un badge orné de perles. Tandis qu'à travers tout le pays, des femmes arboraient leur propre rangée de perles en l'honneur de ce jour historique pour Harris, c'était aussi le cas d’autres personnes publiques parmi lesquelles la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la première dame, Jill Biden, et l'ancienne première dame Laura Bush. "Les perles représentent le raffinement et la sagesse", a déclaré Glenda Glover, l'ancienne présidente internationale d'Alpha Kappa Alpha, à Vanity Fair. "Nous formons des jeunes femmes à devenir des dirigeantes et nous assurons qu'elles aient la sagesse nécessaire pour le faire."