Lady Gaga offre un rameau d'olivier en interprétant l'hymne national lors de l'investiture de Joe Biden

Supportrice de longue date de Joe Biden, après l'avoir rencontré pendant la présidence de Barack Obama pour combattre les violences sexuelles, Gaga était apparue à un rassemblement politique au stade Heinz Field de Pittsburgh la veille des élections présidentielles en novembre 2020.

Elle avait alors expliqué à la foule : "Je connais Joe depuis longtemps. Je me rappelle quand j'ai passé du temps un jour avec lui et que je lui ai demandé : « Vous allez vous présenter à la présidence, pas vrai ? » On a eu une petite conversation, et il l'a fait. Et je lui ai dit : « Écoutez, on a besoin de vous, parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui allait tous nous rassembler pour ce moment très important. Demain, on saura clairement ce qu'est ce pays. »"

Suite à l'annonce de la victoire de Joe Biden et Kamala Harris, après des jours de recomptage dans des États clés, Lady Gaga avait fait part de sa joie et de son soulagement en écrivant : "@joebiden @KamalaHarris et le peuple américain, vous venez de faire un des plus grands gestes de bienveillance et de courage que l'humanité ait jamais vu. Tout mon amour pour notre nouveau commandant en chef et la première vice-présidente élus à la Maison-Blanche. Bravo également à la Pennsylvanie."