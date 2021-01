Dans les coulisses de la victoire historique et inédite de Kamala Harris

Et bien que ses beaux-enfants la connaissent "d'abord comme une personne, avant d'être une politicienne", comme l'a expliqué Ella dans une discussion récente sur Zoom avec Glamour, il était évident dès le départ que la fan des Converse, qui aime laisser des messages vocaux, raconter des blagues et qui est une éternelle optimiste qui aime bien harceler leurs amis sur leurs "plans de carrière sur dix ans" était destinée à changer le monde. "Peu de personnes dans la famille sont passifs", a reconnu Cole, "et je pense que c'est ce qui nous fait tous avancer. On a tous de l'empathie, on veut que les choses se fassent et fonctionnent."

Aujourd'hui, alors que Joe Biden et elle ont l'intention de commencer leur mandat dès leur investiture le 20 janvier, Kamala Harris a plusieurs projets importants : distribuer le vaccin contre le COVID, augmenter la production d'équipements de protection, utiliser des fonds fédéraux pour venir en aide aux petites entreprises, faire adopter une législation qui protégera les propriétaires de la saisie de leur bien immobilier et les locataires de l'expulsion et essayer de guérir un pays incroyablement divisé.