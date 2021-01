Tout ce qu'il faut savoir sur l'investiture de Joe Biden en 2021 : où la regarder, qui va se produire...

Comment regarder ?

Les cérémonies d'investiture seront diffusées non seulement à la télé américaine, mais également en ligne, y compris sur le site web du comité présidentiel d'investiture (Presidential Inaugural Committee, en anglais, ou PIC) et sur ses chaînes Facebook, Twitter, Twitch et YouTube. Des organismes de presse, comme le New York Times, diffuseront aussi les cérémonies en streaming sur leurs sites.

Quant à Celebrating America, le programme sera diffusé en direct sur ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC et en streaming sur les réseaux sociaux du PIC. De plus, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW from Fox ainsi que AT&T DIRECTV et U-verse le diffuseront en direct.