Un ami du prince Harry déclare qu'il est "anéanti" par la situation avec la famille royale

Sur le même sujet : Le prince Harry a le "cœur brisé" d’être séparé de la famille royale

Bien que le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir trouvé un coin de paradis en Californie, un ami vient de révéler que le prince était "anéanti" par la situation "douloureuse" avec sa famille.

Cela fait un an qu'Harry et Meghan ne sont plus membres de la famille royale. Cet été, les jeunes parents ont emménagé à Montecito, en Californie, avec Archie, un an, et ont signé des partenariats avec Netflix et Spotify.

En revanche, les choses ne sont pas faciles pour autant pour le duc et la duchesse de Sussex. Le journaliste Tom Bradby, un de leurs amis, est revenu sur leur éloignement avec la couronne britannique au cours d'une interview dans Love Your Weekend sur ITV, diffusée dimanche, rapporte People.

On apprend qu'Harry, 36 ans, est "anéanti par la situation avec sa famille", qui "n'est clairement pas idéale", ajoutant que "ça a été une année très difficile pour tout le monde".

Le journaliste précise : "Tout ça est très douloureux, tout le monde en est conscient. C'est douloureux pour tout le monde, difficile à gérer."