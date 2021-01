Ben Affleck et Ana de Armas se séparent après moins d’un an ensemble

Vasquez-Max Lopes / BACKGRID

Durant le printemps et l'été, Ben et Ana n'ont pas été avares de démonstrations affectueuses l'un envers l'autre. En avril, le héros de Justice League a marqué l'anniversaire de sa petite amie de 32 ans en prenant des photos de leur escapade dans le désert.

Sur certaines photos, Ben était le parfait "petit ami Instagram" et a même pris des photos d'Ana en train de déguster un gâteau au chocolat, ainsi qu'une vidéo d'elle en train de taper dans une piñata.

"Merci à tous pour vos vœux d'anniversaire et votre amour", avait partagé l'actrice sur Instagram à l'époque. "En avant pour une nouvelle super année."

Un mois plus tard, ils ont joué dans le clip de Residente pour "Antes Que El Mundo Se Acabe", qui peut se traduire par "Avant la fin du monde". Pour ce projet, le couple a partagé des images de la fête d'anniversaire d'Ana.

L'idylle éclair du couple s'avérait solide, une source confiant à E! News qu'Ana "a apporté beaucoup de joie" dans la vie de la star de 48 ans.

"Elle soutient sa sobriété et l'aide vraiment à rester sur le droit chemin", a déclaré notre source en mai dernier. "Elle est affectueuse, attentionnée et drôle. Ils sont toujours en train de rire et de se faire sourire mutuellement. Ben est extrêmement heureux avec elle… Apparemment, ça marche bien entre eux, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas craqué comme ça."

Notre source a aussi confié que Ben avait présenté Ana à ses enfants : Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, 8 ans, qu'il a eus avec son ex Jennifer Garner.

"Ana adore les enfants et avait hâte de les rencontrer et de passer du temps avec eux", avait expliqué notre source. "Elle sait combien Ben tient à eux et avait très envie de partager ça avec lui. Elle est très douce et gentille avec les enfants. Ils l'ont immédiatement adoptée et l'aiment beaucoup. Ils sont très à l'aise ensemble, et elle est très maternelle. Tout s'est très bien passé."