Elizabeth Olsen et Paul Bettany, de WandaVision, évoquent leur mariage à l'écran et Vision

WandaVision est enfin là.

Les deux premiers épisodes ont été diffusés et on ne sait toujours pas vraiment ce qui se passe, mais au moins, ils sont là, et c'est un vrai régal pour les yeux. Pourquoi Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sont-ils les stars d'une sitcom ? Pourquoi n'arrêtent-ils pas de changer de décennies ? Comment est-elle tombée enceinte aussi rapidement ? Où est le côté Marvel dans tout ça ? Pourquoi tout le monde appelle Monica Rambeau (Teyonah Parris) Géraldine ? Comment Vision est-il en vie ? On ne sait pas, et ce n'est pas très grave.

Pour l'instant, la série est vraiment sympa. C'est une sitcom un peu surréaliste qui voyage dans le temps avec deux super-héros qui se font passer pour un couple normal dans une banlieue américaine et qui nous offre un aperçu de deux personnages qui n'ont reçu jusque-là qu'un éclairage limité dans des films avec 40 autres super-héros.

"On les voit essayer désespérément de jouer le couple marié moyen", a reconnu Elizabeth Olsen au micro d'E! News à propos de Wanda et Vision dans la série. "Et on les voit devenir parents. On voit leur relation sous différents angles, à travers l'amour, les responsabilités, le respect, peut-être quelques secrets et quelques éléments pour expliquer le tout... leur premier désaccord, etc. C'est une relation complexe, pleine de détails, contrairement à ce qu'on a vu dans les films Marvel."