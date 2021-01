Lana Condor évoque l'avenir avec Noah Centineo dans À tous les garçons : Pour toujours et à jamais

Netflix

"Je crois qu'elle se concentre vraiment sur ce qu'elle veut pour son avenir et elle commence à penser à l'avenir en tant que jeune femme, ce que je trouve vraiment exaltant", a expliqué Lana. "C'est très exaltant à jouer pour moi parce que je pense que c'est ce que je vis aussi, j'essaie toujours de découvrir qui je suis, ce qui me tient à cœur et où je vais. Je pense que c'est en grande partie ce que Lara Jean vit dans le troisième film."

En attendant que le film ne sorte sur Netflix le 12 février, Lana célèbre son nouveau statut en tant qu'ambassadrice mondiale de Neutrogena. L'actrice de 23 ans a dit qu'elle souhaitait voir plus de visages asiatiques chez les marques de beauté grand public.