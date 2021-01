Justin Timberlake confirme l'arrivée d'un deuxième bébé avec Jessica Biel et révèle son prénom

Sur le même sujet : Justin Timberlake et Jessica Biel champions d'Halloween 2019 ?

Justin Timberlake parle enfin de son deuxième enfant avec Jessica Biel.

Dimanche 17 janvier, Ellen DeGeneres a fait découvrir un teaser de son interview du 18 janvier avec le chanteur de 39 ans au cours de laquelle il a confirmé sa naissance en 2020. Justin et Jessica, mariés depuis 2012 et parents de Silas, cinq ans, n'avaient pas dit qu'ils attendaient un deuxième enfant.

"Il s'appelle Phineas, il est génial et adorable, et personne ne dort", a avoué Justin à Ellen. "Mais on est aux anges. On est ravis et on ne pourrait pas être plus heureux. On est très reconnaissants."

Quand l'animatrice a demandé s'il y avait une différence entre élever deux bambins au lieu d'un, la star a répondu avec humour : "On ne se voit plus." Il a toutefois ajouté : "C'est très sympa, mais comme on dit, on passe d'une défense de zone à un contre un assez rapidement. En mode : « Tu gères celui-ci, je gère celui-là ! »"

JT a précisé que, pour le moment, Silas apprécie son nouveau rôle de grand frère. "Silas est super emballé. Pour l'instant, il aime beaucoup. Phin ne sait pas encore marcher et ne peut pas le poursuivre, alors je ne sais pas. On va voir ce qui se passe", a ajouté l'interprète de "Cry Me a River".

Quant au petit Silas lui-même, le fier papa a précisé que le petit garçon était "très bon au tennis" et qu'il venait de recevoir une Nintendo Switch, que Justin a gentiment appelée "du crack pour enfant".

E! News avait indiqué le 31 juillet dernier que le couple de stars venait d'avoir un deuxième enfant, en citant plusieurs articles.

Lance Bass, qui faisait partie du boys band *NSYNC avec Justin, avait expliqué avoir reçu plein de photos du nouveau membre de la famille Timberlake de la part de ses amis.