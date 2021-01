Betty White fête son 99e anniversaire avec la ressortie de son "émission depuis longtemps disparue"

Betty White a fêté son 99e anniversaire avec un souvenir de son passé.

Le 17 janvier, l'ancienne héroïne de la série Les Craquantes a exprimé sur Instagram sa joie de fêter cet anniversaire marquant, ainsi que la ressortie du talk-show qu'elle a tourné en 1971.

"Vous y croyez, vous ?! C'est mon 99e anniversaire, ce qui veut dire que je peux me coucher aussi tard que je le veux sans demander la permission", a écrit Betty. "Je suis aussi ravie de vous annoncer la ressortie de mon émission depuis longtemps disparue après cinquante ans ! Je suis tellement fière de « The Pet Set ». J'espère que tout le monde va bien et que vous faites attention à vous. On va s'en sortir."

Betty a partagé une compilation vidéo de The Pet Set, qu'elle produisait aux côtés de son désormais défunt mari Allen Ludden. Dans le talk-show, l'héroïne de La Proposition interviewait des gens comme Burt Reynolds, Jimmy Stewart, Shirley Jones, Carol Burnett, Mary Tyler Moore et Doris Day. Chaque star venait accompagnée de son animal de compagnie ou d'autres animaux. Il y avait de tout, du zèbre à l'aigle, dans cette émission.