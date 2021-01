Découvrez la nouvelle chanson romantique de Selena Gomez, un titre en espagnol : “De Una Vez”

Chris Polk/AMA2017/Getty Images

Selena a jonglé entre de multiples projets l'an dernier, il n'est donc pas surprenant qu'elle ajoute une nouvelle chanson à sa liste.

En août, elle a lancé son émission de cuisine sur HBO Max, Selena + Chef, et en septembre, elle a lancé Rare Beauty, une collection de maquillage disponible en ligne et chez Sephora. Elle doit aussi jouer dans le biopic à venir In the Shadow of the Mountain, un film qui parle de Silvia Vasquez-Lavado, la première femme ouvertement gay à avoir gravi le plus haut sommet de chaque continent.