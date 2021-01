Wilmer Valderrama et sa fiancée, Amanda Pacheco, révèlent le sexe de leur premier bébé

Sur le même sujet : Demi Lovato réagit aux fiançailles de son ex Wilmer Valderrama

Wilmer Valderrama va être papa d'une petite fille.

Jeudi 14 janvier, l'acteur qui jouait dans That '70s Show et qui joue dans NCIS : Enquêtes spéciales, 40 ans, a révélé le sexe de son premier enfant avec sa fiancée, Amanda Pacheco, sur sa page Instagram. Wilmer a partagé un montage vidéo les montrant tous les deux lors d'une fête de révélation du sexe du bébé en extérieur, durant laquelle, en compagnie de plusieurs amis et membres de leurs familles, ils ont regardé un parachutiste sauter d'un hélicoptère et lâcher un filet de fumée rose tandis que des confettis roses pleuvaient sur le groupe.

L'acteur a écrit : "Un moment qui restera gravé dans nos cœurs, l'instant où on a découvert qu'on allait avoir un(e) ______ ! #CestJusteNous3Désormais."

Wilmer a aussi inclus un avertissement dans la vidéo, qui a été postée pendant la pandémie de coronavirus. Il dit : "Ce rassemblement en extérieur a eu lieu début 2020 dans notre résidence privée. Nous sommes restés dehors et avons suivi les recommandations et pris les précautions nécessaires pour assurer notre sécurité et celle de nos proches amis et de nos familles. En outre, notre maison avait été désinfectée et chaque invité a été testé avant et après le rassemblement. Tous ont reçu des résultats négatifs. Cela étant dit, avec le nombre croissant de cas en Californie, sachez que nous n'avons depuis ni organisé ni assisté à de grands rassemblements ni n'encouragerons les gens à le faire. S'il vous plaît, portez un masque et soyez prudents !"