La femme de Michael Phelps, Nicole, craint de le perdre à cause de la dépression

Jordan Strauss/Invision/AP

Le couple a trois fils, Boomer, 4 ans, Beckett, 2 ans, et Maverick, 16 mois, et les trois garçons ont parfois du mal à savoir quand laisser respirer leur père de 35 ans.

"Les garçons ont envie d'être proches de Michael quand il a une journée difficile. Ils veulent essayer de le rendre heureux, surtout Boomer parce que c'est l'aîné", a déclaré Nicole dans l'interview du 12 janvier. Donc on lui dit : « Eh, Booms, papa ne va pas très bien et il a besoin d'être un peu seul. » On veut que Boomer comprenne que ça n'a rien à voir avec lui, c'est Michael qui a un problème."

Par chance, le couple a trouvé une nouvelle routine qui lui fait du bien durant la pandémie, dont le fait de faire du sport ensemble. En outre, Michael cuisine le dîner pour toute la famille tous les soirs.

"On a vraiment grandi ensemble à travers tout ça et beaucoup appris", a-t-elle conclu. "Ce n'est pas facile mais je suis mariée à l'être humain le plus incroyable qui soit."

(E! et NBC font partie de la famille NBCUniversal.)