Katy Perry fête l’anniversaire d’Orlando Bloom avec des photos inédites

Sortez le gâteau d'anniversaire, Orlando Bloom vient d'avoir 44 ans.

Le héros du Seigneur des anneaux a fêté une autre révolution autour du soleil le 13 janvier et sa fiancée, Katy Perry, a marqué le coup avec un tendre hommage sur Instagram.

"Joyeux 44e anniversaire à mon amour, le père fantastique de ma Dove et le miroir scintillant qui voit et reflète en moi ce que je n'arrive pas encore à voir…", a-t-elle écrit en référence à leur petite fille de 4 mois, Daisy Dove Bloom. "Merci de toujours remonter sur le ring avec moi et de ne jamais jeter l'éponge… Si heureuse que ma lune ait trouvé son soleil, je t'aime plus que le monde entier mon ange."

Pour accompagner ce message, la chanteuse de 36 ans a inclus plusieurs photos inédites du couple. Des photos d'eux en train de se brosser les dents aux clichés de leurs voyages, l'artiste nominée aux Grammys a offert à ses abonnés un vrai aperçu de leur vie. Elle a aussi posté quelques photos en solo de la star des films Pirate des Caraïbes, dont une de lui en train de regarder des canetons et une autre avec son chien Mighty, depuis décédé, dans les bras.