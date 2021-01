C'est quoi au juste, WandaVision ? Les acteurs tentent une réponse

Sur le même sujet : Elizabeth Olsen répond à toutes vos questions sur "WandaVision"

Une nouvelle ère est sur le point de commencer pour Marvel, mais personne ne sait exactement comment.

WandaVision démarre vendredi sur Disney+, et d'après ce que l'on sait pour le moment, cette série met en scène Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), de l'Univers cinématographique Marvel, qui jouent dans leur propre sitcom, qui change de décennie à chaque épisode. Au-delà de ces prémisses, l'intrigue demeure un mystère, qui devrait être levé dans les prochaines semaines.

On sait également que l'histoire implique d'autres personnages de l'Univers cinématographique Marvel. Teyonah Parris joue une Monica Rambeau adulte, qui n'était encore qu'une enfant dans Captain Marvel. Kat Dennings reprend son rôle de Darcy, aperçue dans les deux premiers Thor, et Randall Park revient dans le rôle de Jimmy Woo, l'agent du FBI d'Ant Man et la Guêpe. Pour le moment, aucun de ces personnages ne semble avoir de rapport avec Wanda et Vision, et on n'oublie pas que la dernière fois qu'on a vu Vision dans Infinity War, il était mort. Alors, de quoi parle exactement cette série ?!

On a posé la question aux acteurs, et ils ont fait de leur mieux pour nous répondre sans en dévoiler trop comme le veut la tradition Marvel.