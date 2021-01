Nicola Coughlan s'exprime à propos du "casting daltonien" de La Chronique des Bridgerton

Sur le même sujet : Les stars des "Bridgerton" avant la série

Nicola Coughlan espère que La Chronique des Bridgerton aidera à changer pour toujours la manière dont le public regarde des œuvres historiques.

L'actrice, qui incarne Pénélope Featherington dans la série dramatique à succès de Netflix, est apparue dans la matinale britannique This Morning mardi 12 janvier. Durant son passage dans le talk-show, elle a expliqué que sa conversation avec sa co-vedette Adjoa Andoh l'avait aidée à comprendre l'importance de la manière dont la série a géré la diversité de son casting.

"J'étais en train de parler à Adjoa Andoh... qui est géniale en Lady Danbury quand je lui ai dit : « Un casting daltonien, c'est génial, c'est très juste. » Et elle m'a répondu : « Eh bien, non, dans un sens, parce que ça efface les origines ethniques et les difficultés des gens. » Et je me suis dit : « Ça ne m'est jamais venu à l'esprit, jamais. Et je pense que le monde qu'on a créé est un monde complètement réinventé, c'est une fiction. »"

Nicola est fière que le public ait adopté la vision de la série basée sur les livres de Julia Quinn dans laquelle on retrouve également Regé-Jean Page dans le rôle de Simon, le duc de Hastings, et Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphné Bridgerton.

"Je dirais aux gens : « Vous pouvez regarder Game of Thrones et mettre votre scepticisme de côté quant à l'existence des dragons »", a-t-elle continué. "Pour La Chronique des Bridgerton, vous pouvez faire pareil avec le fait qu'on ait une reine et un duc noirs, et ce sont de fantastiques acteurs."