Emma Roberts poste une première photo de son fils, Rhodes

Entertainment Tonight a également appris que les jeunes parents ont "une aide à domicile qui leur apprend et les aide à s'adapter" et qu'"ils sont très stricts sur le confinement ainsi que sur le fait d'avoir des visiteurs et des invités".

L'histoire d'amour entre Emma et Garrett a commencé vers mars 2019, après que l'actrice a brisé ses secondes fiançailles avec Evan Peters. L'actrice avait déclaré : "Je réalise que la vie est faite de hauts et de bas. J'essaie de les éviter et de vivre au milieu. Quand on est au plus bas, on pense que ça ne va jamais se terminer. Quand on est au plus haut, on craint que ça se termine. Et j'ai vécu ces deux stades pendant trop longtemps."

Découvrez la première photo de Rhodes ci-dessus.